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На калужской трассе машины пустят в объезд

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.03.2020 15:55 1 1463
На калужской трассе машины пустят в объезд

В Калужской области продолжается капитальный ремонт 28 километрового участка трассы А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Беларусь. С воскресенья, 15 марта, начнутся работы по плановой разборке дорожной одежды.

Проехать машинам можно будет по объездным дорогам. Участки объездных дорог будут иметь две полосы для движения по 3,5 метра каждая, рассказали 12 марта KP40 дорожники.

Отметим, что ремонтируется участок между деревнями Касимовка Юхновского района и Лиханово Мосальского района.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.03.2020 15:55 1 1463
Тэги: авто дороги
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