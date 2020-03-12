В Калуге поменяется расписание автобуса №72

С субботу, 14 марта, в Калуге изменится расписание муниципального маршрута № 72 «пл. Мира - завод «Фольксваген». Об этом сообщает городская управа.
Рабочие дни:
- Отправление от пл. Мира: 6.40, 8.40, 10.40, 12.40, 14.40, 17.10
- Отправление от завода «Фольксваген»: 7.40, 9.40, 11.40, 13.40, 15.45, 18.15.
- Отправление от «ФуяоСтеклоРус»: 7.43, 9.43, 11.43, 13.43, 15.48, 18.18.
Выходные и праздничные дни:
- Отправление от пл.Мира: 8.40, 10.40, 12.40, 15.40, 17.40.
- Отправление от завода «Фольксваген»: 9.37, 11.37, 14.37, 16.37, 18.37.
- Отправление от «ФуяоСтеклоРус»: 9.40, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40.