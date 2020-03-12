В Калуге поменяется расписание автобуса №72

С субботу, 14 марта, в Калуге изменится расписание муниципального маршрута № 72 «пл. Мира - завод «Фольксваген». Об этом сообщает городская управа.

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