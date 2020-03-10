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Калужане засняли на видео жуткое состояние дорог

Елена Французова
Опубликовано: 10.03.2020 12:23 11 3423

Дороги в Калужской области смыло вместе с весенним снегом. Жители со всех уголков региона жалуются на бездорожье.

- Когда закроете дорогу для лесовозов в деревне Кочукова? Скоро ездить придется на танках, - пишет Ольга Прокофьева в социальных сетях.

И подобных обращений масса. Так, в Жиздринском районе рейсовым автобусам запретили ездить в несколько деревень из-за того, что грунтовую дорогу размыло.

Эту тему обсудили во вторник, 10 марта, на совещании в областном правительстве.

Как рассказала министр дорожного хозяйства Калужской области Ольга ИВАНОВА, в районах дорогу разбивает сельскохозяйственная техника и лесовозы.

- Сколько мы бы не посыпали, не грейдировали, эффекта не будет, - отметила Иванова.

В Калуге ситуация не лучше. Так, на Правом берегу нет прохода к детскому садику «Веснушки». А в Лихунах дорога в таком жутком состоянии, что в ней вязнут машины.

Врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил, что пешеходную дорожку к детскому садику построят до майских праздников на «внебюджетные средства».

А вот денег на строительство дороги в Лихунах нет.

- В ближайшие три года дороги не будет, - пожаловался наш читатель в «Народных новостях». Такой ответ ему пришёл из городской управы.

Елена Французова
Опубликовано: 10.03.2020 12:23 11 3423
Тэги: авто дороги видео
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