Калужская область оказалась на дне рейтинга общественного транспорта

Во вторник, 3 марта, в Москве подвели итоги всероссийского мониторинга маршруток, который проходил с начала января. Всего было проведено более 2 тысяч рейдов в 79 регионах страны, сообщает Общероссийский народный фронт. Все результаты передадут региональным властям.

Участники опрашивали пассажиров, водителей и кондукторов. Также шло анкетирование в социальных сетях. Всего узнали мнение более 5 тысяч человек в возрасте от 10 до 85 лет. Средний возраст пассажиров составил 28 лет.

Жителям предлагали оценить работу общественного транспорта по пятибалльной шкале.

Калужская область попала в число десяти регионов с самой низкой средней оценкой:

Тверская область (1,9),

Республика Тыва (1,9),

Брянская область (2,3),

Республика Бурятия (2,3),

Алтайский край (2,4),

Псковская область (2,4),

Калужская область (2,4) ,

, Волгоградская область (2,4),

Республика Калмыкия (2,5),

Астраханская область (2,5).

В целом оценку ниже 3 получили 25 регионов из 76. От 3 до 4 – 51 регион, три региона – выше 4. Самый высокий балл выставили жители Адыгеи – 4,4.

Уважаемые читатели, а что вы думаете о работе общественного транспорта в Калуге и других городах области? Пишите в комментариях!