12 машин заглохли после заправки на Киевской трассе

В четверг, 27 февраля, появилась информация о том, что автомобили, которые заправили на АЗС «Газпромнефть» в Обнинске, глохли у заправки.

- Только что заправились, и машин 12 теперь стоят возле «Венталла» на светофоре. Что залили туда – непонятно, но движки больше не запускаются! – написал один из пострадавших в соцсетях.

- Сетью АЗС «Газпромнефть» проводится проверка качества бензина АИ-95 на АЗС № 430 в Обнинске. Реализация АИ-95 оперативно остановлена. Проведен отбор проб топлива для анализа в испытательной лаборатории, - прореагировали на жалобы представитель компании.

Фото бензина, который заливали в машины в Обнинске.

Всем пострадавшим предложили обратиться с официальной претензией в компанию.

- По информации полученной от управляющего АЗС, всем пострадавшим будет выплачена компенсация по предоставленным документам, подтверждающим понесённые расходы, - прокомментировал ситуацию замглавы администрации Обнинска по экономическому развитию Геннадий АНАНЬЕВ.

Вчера выплату получили пять автомобилистов.

Видео с трассы опубликовали в ВК.

Уважаемые читатели, а вы сталкивались с плохим бензином на заправках Калужской области? Расскажите в комментариях!