Каждый третий мост в Калужской области требует срочного ремонта

В Калужской области каждый третий мост на региональных и местных дорогах нуждается в ремонте. Об этом заявила региональный министр дорожного хозяйства Ольга ИВАНОВА.

- На территории Калужской области в состав автомобильных дорог регионального и местного значения входят 632 мостовых сооружения, общей протяженностью свыше 24 тыс. погонных метров, - приводит её слова в пятницу, 28 февраля. Пресс-служба правительства. - Примерно треть из них требует проведения срочного ремонта.

Такую информацию министр озвучила на заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Транспорт», которое прошло в Москве. Там обсуждался проект программы приведения в нормативное состояние и строительства искусственных сооружений на сети автомобильных дорог регионального и местного значения.