Окружную дорогу в Калуге сузят до одной полосы

В понедельник, 2 марта, в Калуге начнутся ремонтные работы на окружной дороге. До 31 марта там планируется привести в порядок мост через реку Терепец в районе деревни Заречье.

- На участке предусмотрено сужение проезжей части до одной полосы, - сообщили 27 февраля дорожники. - Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута. Будьте особо внимательны при проезде мест производства дорожных работ. Соблюдайте требования временных дорожных знаков и будьте взаимно вежливы.