Калужанам предложили оценить качество ремонта дорог в соцсетях

Жители Калужской области могут оценить качество дорожных работ в мобильном приложении «Госуслуги. Дороги», а также в официальных группах проекта в социальной сети «Вконтакте».

При содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработано мобильное приложение «Госуслуги. Дороги». Программный продукт позволяет оценить качество дорожных работ в каждом регионе, в том числе и в Калужской области. Приложение позволяет получить сведения о подрядчике, запланированных работах и сроках их выполнения.

Жители региона могут посмотреть фотографии до и после ремонта, почитать отзывы о проделанной работе и оставить свой комментарий. Для выставления оценки необходимо пройти авторизацию через портал государственных услуг.

Ожидается, что мобильное приложение станет простым инструментом для получения обратной связи от граждан и дополнительным механизмом контроля качества ремонта дорог.

Кроме этого, качество работ можно оценить в федеральной официальной группе проекта во Вконтакте https://vk.com/bkadrussia, а также на региональном ресурсе https://vk.com/bkadkaluga.