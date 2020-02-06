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Отстойник маршруток на улице Кирова попытаются разогнать

Оксана ИВАНОВА , Фото: Вадим Витьков.
Опубликовано: 06.02.2020 12:56 2 1804
Отстойник маршруток на улице Кирова попытаются разогнать

Одной из самых обсуждаемых калужанами в социальных сетях тем января была проблема движения транспорта на улице Кирова – на участке от перекрёстка с Рылеева до перекрёстка с Плеханова.  

Трудности возникают по вине водителей маршрутных автобусов, которые высаживают пассажиров на остановке и затем несколько минут стоят, набирая новых.

«И пусть весь мир подождёт... В маршрутке ждут люди, а этот «ковбой Мальборо» вышел из автобуса, стоит и спокойно курит прямо на проезжей части центральной улицы города, - написал на своей странице в «Фейсбуке» директор МУП «Управление Калужского троллейбуса» Вадим ВИТЬКОВ. – И это не что-то из ряда вон выходящее – это рядовые будни существующей системы пассажирских перевозок города. Уже обычное дело. Неужели никого не коробит?»

Эта проблема возникла 12 лет назад, когда в Калуге изменили схему движения. В результате этих изменений улицы Рылеева и Плеханова стали односторонними. Общественный транспорт, который раньше разворачивался на кольце возле бывшего «белорусского» рынка, с 2008 года поворачивает с Рылеева на Кирова, а потом с Кирова на Плеханова.

В обсуждении, которое развернулось в соцсетях, калужане предложили несколько вариантов решения проблемы. Например, один из жителей Калуги Сергей ПОПОВИЧЕВ считает хорошим решением, если маршрутки будут ехать вниз по Рылеева, останавливаться напротив бывшего рынка, оттуда заворачивать на Дзержинского и Плеханова. «Это разгрузит остановку на Кирова, где будет только троллейбус», - пишет Сергей.

Кстати, Вадиму Витькову это предложение показалось интересным.

На недавней планёрке в горуправе мы предложили исполняющему полномочия градоначальника Дмитрию ДЕНИСОВУ вынести вопрос на обсуждение членов комиссии безопасности дорожного движения. Однако большой заинтересованности наша инициатива поначалу не вызвала.  

- Через данную остановку у нас проходит порядка 70% всех маршрутов. Новая схема (Комплексная схема организации дорожного движения, которую недавно утвердили в Калуге (КСОДД). – Прим. ред.) как раз немножко оптимизирует количество маршрутов в данном месте, - начал издалека заместитель начальника Управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. – У нас предполагается сокращение транспортного состава. Транспортная схема рекомендует нам сократить количество подвижного состава за счёт увеличения автобусов большой вместимости. В дальнейшем город будет рассматривать возможность либо разделения данной остановки, либо её расширения за счёт парковочных мест. Часть транспорта будет останавливаться на одной остановке, часть – на другой.

При этом Бугаенко добавил, что решить эту проблему полностью в ближайшее время не удастся по причине большого количества транспорта в городе.

На нашу просьбу включить вопрос в повестку заседания КБДД Дмитрий Денисов откликнулся только после короткого выступления начальника УКТ.

- КСОДД – это такой масштабный документ, рассчитанный на долгосрочную перспективу, - сказал Вадим Витьков. – А проблему мест на улице Кирова можно было бы решить достаточно быстро – здесь и сейчас. Там действительно большая беда. На этой остановке перманентно стоят маршрутки. В результате остальной транспорт, включая троллейбусы, вынужден останавливаться вторым рядом на проезжей части и высаживать людей прямо на дорогу. У них просто нет другого выхода, потому что проехать мимо остановки нельзя. Там надо срочно запретить отстой транспорта, убрать оттуда статус конечной, если он у этой остановки есть. Наверное, должны поработать специалисты. Но так, как сейчас: отстой маршруток по 10-15 минут с курящими водителями на улице – это колоссальный раздражитель и небезопасно.

 - Прошу заняться этим вопросом совместно с ГИБДД, - обратился и.п. городского головы к своему заместителю – начальнику Управления горхозяйства Александру ШПИРЕНКО. – Там надо наводить порядок.

Как скоро комиссия обсудит эту проблему, на данный момент неизвестно.

Оксана ИВАНОВА , Фото: Вадим Витьков.
Опубликовано: 06.02.2020 12:56 2 1804
Тэги: авто транспорт
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