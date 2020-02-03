$ 63.14 0.10
69.60 0.18
Главная Новости Авто и транспорт

Водители-рабы, преступные группировки и поджог машин: чиновники рассказали про общественный транспорт в Калуге

Елена Французова
Опубликовано: 03.02.2020 16:26 10 929
Водители-рабы, преступные группировки и поджог машин: чиновники рассказали про общественный транспорт в Калуге

В понедельник, 3 февраля, большая часть планёрки в правительстве области была посвящена ситуации с общественным транспортом в Калуге.

- Подавляющая часть маршрутов, которые сегодня, допустим, в Калуге, осуществляются организованными преступными группировками, - заявил глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. - Все знают. Рынок это называется! Какой это рынок? Водители, которые перевозят пассажиров, - это рабы по всем признакам причём... Все признаки рабства подходят под вид работы этих наших перевозчиков: физические наказания, ущемления прав - всё присутствует, абсолютно. И уничтожение имущества. Этот вопрос тоже на федеральном уровне надо поднимать!

Глава региона призвал своих подчинённых смелее поднимать острые вопросы, которые потом можно было бы решить на федеральном уровне.

Антимонопольная служба рассказала, что рассматривает факты недобросовестной конкуренции между перевозчиками.  

- Ситуация действительно там достаточно серьёзная. Организации, занимающиеся перевозками в Калуге, зарабатывают порядка 2 миллиардов 170 миллионов рублей, налогов платится в бюджет 16 миллионов. МУП УКТ зарабатывает в год 350 миллионов рублей, а платит 46 миллионов налогов, - рассказал руководитель Калужского УФАС России Дмитрий КАРЕТИН.

Глава региона заявил, что перевозчики должны пользоваться автобусами большой вместимости.

-  Если допустим, этот частник, который хочет работать на этом рынке, ему говорят: «Купи большие автобусы». В чём здесь ограничение конкуренции? Не было маленьких автобусов раньше. Вообще на городских перевозках никогда не было этих вот ублюдочных транспортных средств, - сказал Артамонов.

Бывший городской глава Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ рассказал, что в Калуге есть новая комплексная схема организации перевозок.

- Мы сейчас начали пилотный проект по северному направлению, и там автобусы большой вместимости, - сказал Разумовский.  

– Там эти частники, вот эти ОПГ не хотели никогда работать. Мы их там насильно заставляли: «Если ты там не будешь возить, то и здесь не будешь!» Они не хотели. А вы говорите, что мы еле-еле отвоевали, - ответил на это губернатор.

- Востребованные маршруты, весь северный куст, - пояснял Разумовский.

- У нас есть «Секрет Полишинеля»: все знают, все абсолютно, любого жителя спроси, допустим, города Калуги: «Как и кем осуществляются перевозки пассажиров в городе?» Все знают, кто возит, как возит. Ко мне пришёл, года три назад было что ли, водитель, которому я с дури посоветовал: «Не плати!» И он не заплатил. Два обгоревших скелета стояли на утро около его дома. Вот и всё. И что мы друг другу голову морочим-то? - сказал Артамонов.

Глава региона предложил чиновникам и депутатам разного уровня посмотреть базы частных перевозчиков.

- Какая безопасность, ржавые автобусы, которые едут, скрипят. Все это требует заинтересованного участия властей, чтобы эти проблемы решались на конкурентных условиях, - сказал Артамонов.  

- Нами было предложено создать единого регионального оператора в части пассажирских перевозок, - высказал своё мнение начальник УГИБДД России по Калужской области Алексей ХОЛОПОВ. - Вообще, когда на одном маршруте есть троллейбусы и автобусы малой вместимости - это нонсенс. Достаточно троллейбуса или автобуса большой вместимости.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Елена Французова
Опубликовано: 03.02.2020 16:26 10 929
Тэги: авто транспорт
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 10 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Ежегодный командный турнир по боулингу "Кубок ДОНОРА - 2020"
27 янв 2020 11:30
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков
«Ростелеком» начал установку умных шлагбаумов в Калужской области
ВТБ предлагает ипотеку под 8,4%
В Калуге заработали первые «Ростелеком Экраны»
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Уличный светодиодный экран
Сколько стоит деревянный дом в Калужской области
Причины популярности социальной сети Тик Ток

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru