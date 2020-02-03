Водители-рабы, преступные группировки и поджог машин: чиновники рассказали про общественный транспорт в Калуге

В понедельник, 3 февраля, большая часть планёрки в правительстве области была посвящена ситуации с общественным транспортом в Калуге.

- Подавляющая часть маршрутов, которые сегодня, допустим, в Калуге, осуществляются организованными преступными группировками, - заявил глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. - Все знают. Рынок это называется! Какой это рынок? Водители, которые перевозят пассажиров, - это рабы по всем признакам причём... Все признаки рабства подходят под вид работы этих наших перевозчиков: физические наказания, ущемления прав - всё присутствует, абсолютно. И уничтожение имущества. Этот вопрос тоже на федеральном уровне надо поднимать!

Глава региона призвал своих подчинённых смелее поднимать острые вопросы, которые потом можно было бы решить на федеральном уровне.

Антимонопольная служба рассказала, что рассматривает факты недобросовестной конкуренции между перевозчиками.

- Ситуация действительно там достаточно серьёзная. Организации, занимающиеся перевозками в Калуге, зарабатывают порядка 2 миллиардов 170 миллионов рублей, налогов платится в бюджет 16 миллионов. МУП УКТ зарабатывает в год 350 миллионов рублей, а платит 46 миллионов налогов, - рассказал руководитель Калужского УФАС России Дмитрий КАРЕТИН.

Глава региона заявил, что перевозчики должны пользоваться автобусами большой вместимости.

- Если допустим, этот частник, который хочет работать на этом рынке, ему говорят: «Купи большие автобусы». В чём здесь ограничение конкуренции? Не было маленьких автобусов раньше. Вообще на городских перевозках никогда не было этих вот ублюдочных транспортных средств, - сказал Артамонов.

Бывший городской глава Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ рассказал, что в Калуге есть новая комплексная схема организации перевозок.

- Мы сейчас начали пилотный проект по северному направлению, и там автобусы большой вместимости, - сказал Разумовский.

– Там эти частники, вот эти ОПГ не хотели никогда работать. Мы их там насильно заставляли: «Если ты там не будешь возить, то и здесь не будешь!» Они не хотели. А вы говорите, что мы еле-еле отвоевали, - ответил на это губернатор.

- Востребованные маршруты, весь северный куст, - пояснял Разумовский.

- У нас есть «Секрет Полишинеля»: все знают, все абсолютно, любого жителя спроси, допустим, города Калуги: «Как и кем осуществляются перевозки пассажиров в городе?» Все знают, кто возит, как возит. Ко мне пришёл, года три назад было что ли, водитель, которому я с дури посоветовал: «Не плати!» И он не заплатил. Два обгоревших скелета стояли на утро около его дома. Вот и всё. И что мы друг другу голову морочим-то? - сказал Артамонов.

Глава региона предложил чиновникам и депутатам разного уровня посмотреть базы частных перевозчиков.

- Какая безопасность, ржавые автобусы, которые едут, скрипят. Все это требует заинтересованного участия властей, чтобы эти проблемы решались на конкурентных условиях, - сказал Артамонов.

- Нами было предложено создать единого регионального оператора в части пассажирских перевозок, - высказал своё мнение начальник УГИБДД России по Калужской области Алексей ХОЛОПОВ. - Вообще, когда на одном маршруте есть троллейбусы и автобусы малой вместимости - это нонсенс. Достаточно троллейбуса или автобуса большой вместимости.

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