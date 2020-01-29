Грабцевское шоссе закроют ещё и 30 января

В среду, 29 января, на Грабцевском шоссе в Калуге проходят ремонтные работы в районе завода «Тайфун».

Этот участок закрыт для проезда до 17:00, сообщает городская управа со ссылкой на управление городского хозяйства Калуги.

Работы там продлятся и 30 января. Дорога также будет закрыта с 9:00 до 17:00.

Ранее в городской управе нам рассказывали, что на этом участке проводится закладка трубы под ливневую канализацию.