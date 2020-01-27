На подъезде к Калуге перенесли камеры контроля скорости

На подъезде к Калуге от трассы М3 «Украина» перенесли камеры контроля скорости. Новое место установки – поворот на Калугу-2, рассказали нам дорожники в понедельник, 27 января. В этом месте действует ограничение скорости в 50 км/ч.

Ранее эти камеры стояли на 500 метров ближе к городу – в районе Пригородного лесничества.

Перенос камер связывают с большим количеством аварий, которые происходят в районе поворота на Калугу-2.

Уважаемые читатели, а где ещё в Калуге нужны камеры, контролирующие скорость движения? Пишите в комментариях!