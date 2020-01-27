Калужские чиновники не доглядели, и появилась новая дорога

В понедельник, 27 января, на заседании областного правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ рассказал, что его подчинённым приходится выполнять решения судов, даже если они не совсем разумные.

- Очень часто получаю документы, которые вызывают у меня недоумение, - отметил он. - Допустим, прокурор обратился в суд, что в каком-то населённом пункте дорога плохая, и дальше принимается решение суда. И в этом решении суда указывается прямо конкретный срок, когда эта дорога должна быть подвергнута реконструкции, ремонту, там иногда даже сумма указывается.

Глава региона напомнил, что только законодательная и исполнительная власть могут принимать решения по распределению бюджета.

- Сейчас только что мы столкнулись с фактом, к сожалению, я не углядел. Израсходован 31 миллион рублей. Живёт один человек. За 31 миллион построили дорогу. Для чего? Человек этот дачник. Таких случаев быть не должно, ни в коем случае, - уверен губернатор.

При этом Артамонов подчеркнул, что деятельный прокурор работает в Ферзиково.

- Давайте поставим его главой администрации этого образования, - предложил губернатор. – Поставим сначала главой сельского поселения, пусть там побарахтается, шишек понабивает.