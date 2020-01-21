За «красивые» номера калужанам придётся отдать сотни тысяч

Российские законодатели обсуждают вопрос введения официальной продажи «красивых» автомобильных номеров через портал госуслуг. К примеру, за сочетание из одинаковых цифр и одинаковых букв у водителей попросят 500-600 тысяч рублей.

Эту инициативу прокомментировал изданию RT директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей КАНАЕВ.

- Есть два вида: аукционная система и предварительная подготовка цены, уже выставленной на продажу, - приводит его слова портал. - И тот, и тот вариант в мире используется в ряде стран, (они. — RT) показали свою эффективность.

Канаев назвал предложение интересным не только для водителей, но и для тех людей, кто не управляет автомобилем, но владеет им.

- Поэтому идея абсолютно нормальна, доверие к ней есть, - считает эксперт. - Тем более что там и аккредитацию, и аттестацию, всё можно проводить, и лицензию выдавать, кто это будет делать, то есть всё это под государственным контролем.

Ранее, в Калужской области, напомним, номера с красивыми, по мнению некоторых, наборами цифр и букв начали передавать в МЧС, полицию и «Скорую».

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