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Стало известно, когда на центральных улицах снизят скорость движения

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2020 12:46 6 1480
Стало известно, когда на центральных улицах снизят скорость движения

Как мы уже рассказывали, на недавней комиссии по безопасности дорожного движения приняли решение снизить максимальную разрешенную скорость движения на нескольких улицах Калуги. В пятницу, 17 января, в управлении городского хозяйства рассказали, что соответствующие знаки установят до 1 апреля 2020 года.

На четырёх участках скорость движения транспорта будет ограничена 40 км/ч:

  • улица Огарёва (участок от улицы Воронина до улицы Герцена);
  • улица Рылеева (участок от Труда до Суворова);
  • улица Герцена (от Труда до Суворова);
  • улица Маршала Жукова (от Горького до Болотникова).

На двух участках можно будет ездить со скоростью не более 50 км/ч:

  • улица Карла Либкнехта (участок от Грабцевского шоссе до улицы Ленина);
  • улица Маршала Жукова (участок от площади Маяковского до улицы Болотникова).

В полиции говорят, если данные меры не окажутся эффективными, то в перспективе есть смысл установить на этих участках камеры фото- и видеофиксации.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2020 12:46 6 1480
Тэги: авто
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