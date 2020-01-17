Стало известно, когда на центральных улицах снизят скорость движения

Как мы уже рассказывали, на недавней комиссии по безопасности дорожного движения приняли решение снизить максимальную разрешенную скорость движения на нескольких улицах Калуги. В пятницу, 17 января, в управлении городского хозяйства рассказали, что соответствующие знаки установят до 1 апреля 2020 года.
На четырёх участках скорость движения транспорта будет ограничена 40 км/ч:
На двух участках можно будет ездить со скоростью не более 50 км/ч:
В полиции говорят, если данные меры не окажутся эффективными, то в перспективе есть смысл установить на этих участках камеры фото- и видеофиксации.
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