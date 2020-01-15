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Новый начальник городского хозяйства раскритиковал калужские дороги

Оксана ИВАНОВА , Фото: Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 15.01.2020 17:16 3 1016
Новый начальник городского хозяйства раскритиковал калужские дороги

В среду, 15 января, состоялось первое в этом году заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. Впервые его проводил новый начальник Управления горхозяйства Александр ШПИРЕНКО.

Одной из основных тем совещания стало состояние аварийности в областном центре в 2019 году. По словам руководителя ОГИБДД УМВД РФ по Калуге Алексея МОСКАЛЕНКО, в целом, аварийность в городе по сравнению с 2018-м снизилась. Однако некоторые показатели вызывают тревогу. Например, количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

- В этих ДТП погиб 31 человек. Рост составил почти 50%, - сообщил Алексей Москаленко. – Отмечается также рост ещё по некоторым позициям. Выросло количество аварий с участием нетрезвых водителей – 32 (в 2018 году таких ДТП было 29), грузового транспорта (в таких ДТП погибло 13 человек, в 2018-м погибших было трое).

На фоне общего снижения аварийности увеличилось количество аварий, в которых погибли дети. Их было двое. В 2018-м погиб один ребёнок. Все погибшие дети были пассажирами.

Выросло число дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине пешеходов. Увеличилось количество пешеходов, которые в результате ДТП погибли или получили травмы.

Среди основных причин аварий эксперты называют некачественную разметку, плохое освещение на дорогах.  

- Разметка – отдельная тема для разговора. Все видели в прошлом году. Нанесли разметку. Не прошло и месяца – разметки не стало, её практически не видно, - говорит Москаленко. – Я не готов сказать, были нарушены технологии при нанесении разметки или нет, но надо уходить от некачественных материалов, – в первую очередь, от краски, – и переходить к термопластику. Особенно на таких дорогах, где достаточно высокий трафик.

С отключением освещения вопрос, в принципе, решён в положительную сторону. Тем не менее, сейчас у нас нет возможности провести замеры, но ранее, когда приборы были и мы проводили замеры, у нас освещение на многих улицах, в том числе и на центральных, не соответствовало предъявляемым требованиям. То есть фонари надо менять. Понятно, что это работа дорогостоящая. Тем не менее, может быть, когда мы проводим реконструкции дорог, где-то сразу надо и этот вопрос решать.

По мнению начальника городского отдела ГИБДД, для профилактики аварийности есть смысл задуматься о более активной пропаганде безопасности дорожного движения в детских садах и школах. Для этого он предложил ввести в образовательных учреждениях дополнительные часы по изучению ПДД.

- Заниматься пропагандой надо, но перемещать акценты в ту сторону не надо, пока дороги в Калуге находятся в том состоянии, в каком они есть. А они, мягко скажем, далеки от идеального состояния. Я сейчас не буду давать более резких оценок, - сказал по этому поводу начальник УГХ Александр Шпиренко. – Давайте сначала сделаем наши дороги идеальными с технической и экономической точки зрения, а потом уже будем заниматься исключительно воспитанием.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Оксана ИВАНОВА , Фото: Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 15.01.2020 17:16 3 1016
Тэги: авто дороги
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