«Безумный отстой транспортных средств»: чиновники возмущены поведением водителей маршруток

Поведение водителей общественного транспорта обсудили в понедельник, 13 января, на планёрке в городской управе.

Так, в соцсетях калужане пожаловались, что водитель автобуса №9 ехал не по своему маршруту, а свернул в сторону деревень, как обычно едет автобус №99. Об этом пассажиры узнали лишь во время поездки. В итоге людям пришлось выходить не на своей остановке.

А две маршрутки №97 припарковались прямо под знаком, мешая проезду остальных участников движения. Об этом Снежана ГАЙНУЛИНА рассказала на нашем сайте в рубрике «Глас народа».

- Проблема не нова, регулярно сталкиваемся с таким безобразием, - сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства города Калуги Игорь БУГАЕНКО. – Мы начали нашу транспортную реформу, сейчас делаем корректировки, будем доторговывать маршруты по северному направлению. Мы считаем, что только контракт понятный, на понятных условиях, с понятными обязанностями для перевозчиков может выровнять сложившуюся ситуацию. У нас раздраженные водители работают непонятно по каким графикам и сколько часов в день. Видимо, забывают менять таблички, раздражаются на условия труда и на пассажиров... Стоянка под знаком в связи с чем? Незаконная стоянка произошла в связи с переизбытком транспорта по 97 маршруту в межпиковые часы. Как раз то, что мы обсуждали с перевозчиками. Новый контракт сократит количество транспорта, и не будет такого в межпиковые часы безумного отстоя транспортных средств. Только так.

Бугаенко сказал, что с водителем маршрута №9 была проведена работа, он получил выговор. А по жалобе на незаконную стоянку проводится проверка. Водители будут привлечены к ответственности.

- Городская управа приступила к определенному реформированию отрасли, – отметил врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ. – Цель всем понятная, очевидная, даже не хочется распространяться. Городская управа совместно с перевозчиками, частными компаниями будет наводить в этой отрасли порядок. Первые шаги нами уже сделаны. Будем двигаться вместе с коммерческими организациями, которые занимаются перевозками. Они займут своё место согласно проведённым конкурсным процедурам.

К слову, жалобы на частных перевозчиков уже вторую планёрку подряд озвучивают чиновники. До начала реформы транспортной системы такие темы не поднимали.