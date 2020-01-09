Калужан возмутил автобус с непристойными картинками

Пассажиров возмутил облик автобуса № 77 в Калуге. Салон машины был обклеен непристойными картинками.

Как сообщили на планёрке в горуправе, руководитель транспортной компании проверил все автобусы на линии, картинки сняли, а водителям объяснили, какая информация может висеть в салоне.

- Я думаю, что таких картинок в муниципальном унитарном предприятии «Управление Калужского троллейбуса» нет, - сказал врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Хоть бы показали, интересно, - сказал руководитель УКТ Вадим ВИТЬКОВ.

Уважаемые читатели, а какие картинки и объявления вы встречали в транспорте? Расскажите в комментариях!