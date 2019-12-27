Разумовский среди своих достижений назвал ремонт дорог в Калуге

В четверг, 26 декабря, в Калуге прошла первая пресс-конференция врио городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА. Её формат был необычный - по просьбам журналистов на встречу пригласили и бывшего городского голову Дмитрия Разумовского.

Экс-градоначальника попросили подвести итоги своей работы. Дмитрий Разумовский отметил, что за год экономические показатели города выросли, наметились успехи и в сельском хозяйстве, а средняя зарплата по Калуге подросла аж на 106%, составив 45 тысяч 520 рублей.

- В самом начале, когда я вступал в должность, у меня была защита проекта развития города. Там было семь направлений, по этим семи направлениям мы двигались. Три ключевые задачи, которые я перед собой ставил, - наладить вопросы, связанные с содержанием и уборкой города, – переформатировать этот процесс, благоустройство набережной Яченского водохранилища и найти механизмы решения проблем теплосети.

Дмитрий Олегович уверен, что качество уборки города станет лучше, и это скоро сумеют оценить калужане. Для этого было приобретено 117 единиц современного, оснащённого по последнему слову техники, оборудования.

- Была укреплена материально-техническая база наших учреждений, в том числе «Калугаблагоустройство». Плюсом набрали более 80 человек и порядка 10 единиц новой техники куплено. Когда начали работать, разбираться с городской инфраструктурой, материально-технической базой, эти учреждения, мягко говоря, были в тяжёлом состоянии, старые - по 15 лет - трактора. Сейчас, потихонечку, ситуацию начали решать.

Я сторонник того, чтобы ключевые сферы города были в большей степени у муниципалитета – не создавать предприятия, а работали в рамках муниципального задания: быстро, оперативно и под чётким контролем, - сказал Разумовский.

- Ещё один блок - проект «Умный город». Целая система была выстроена. По отдельным направлениям уже есть успехи. Это, в частности, система мониторинга города - ситуационный центр, который будет развиваться, уже создана инфраструктура. В частности, одна из систем – наша внутренняя, которую внедрили, - система управления постановками задач на выполнение тех или иных городских операций. Когда поступает от оператора - диспетчера задача, чётко она «проваливается» на конкретного исполнителя, отслеживается ход исполнения задания и фиксируется результат в виде фотографии, отчёта. Она успешно работает. Мы планируем к ней сейчас прикрутить блок, который связан с обращениями граждан, – портал «Моя Калуга». Пока его ещё не показываем жителям. В первом квартале следующего года будем готовы этот проект развернуть, - добавил Разумовский.

Также удалось протестировать проект «Умный город» – систему учёта водопотребления - на школе № 5.

Среди своих достижений на посту градоначальника Дмитрий Олегович отметил открытость власти, взаимодействие с городскими сообществами, появление главного архитектора Алексея Комова и реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги».

Журналисты в свою очередь сказали, что прошедший ремонт дорог в Калуге вряд ли можно назвать успешным.

- С точки зрения результата, он есть, он сделан, была провалена информационная поддержка проекта... Я не уверен, что, если бы этот проект реализовывала другая команда или другой персональный человек, было бы лучше, слишком сложный многоаспектный проект, и опыта реализации не было, - отметил Разумовский.

Среди тех проектов, который так и не удалось реализовать, Разумовский назвал благоустройство набережной Яченского водохранилища.

- Но я уверен, что это будет сделано к юбилею города, - сказал бывший сити-менеджер.

Также он отметил, что не удалось вывести из кризиса теплосеть, но была подготовлена инвестиционная программа.

- Крайне важная проблема - аварийный жилой фонд и капитальный ремонт. Это процентов 80-90 обращений на личных приёмах. Сложные ситуации, без слёз невозможно в принципе с этими людьми общаться. Сейчас запустился федеральный механизм через Фонд реформирования ЖКХ. Новая программа функционирует. 7 домов мы расселили, плюс дом на Королёва, 28. Но этого мало. Там всего 190 домов. Нужны новые инструменты, в том числе, возможно, региональное софинансирование. Решать проблему надо комплексно. Чтобы у нас через 2-3 года не осталось ни одного аварийного дома – эта проблема не решена.

И ещё один момент, который не в полной мере мне удался, надо создавать механизм, который позволит передать всё, что ты наработал, новым управленцам. Чтобы не было сбоев, чтобы система работала как саморегулируемая. До конца этого сделать не удалось. Пока отдельные процессы требуют личного участия, пинков – этот принцип неправильный.

Журналисты поинтересовались у Дмитрий Олеговича с какими чувствами он покидает свой пост.

- У меня двоякие чувства. Во-первых, я чувствую определённую незавершённость. Для меня это момент был неожиданным, я не готовился. Были планы дальнейшей работы. Остались незавершённые проекты. Второе, я ушёл на то направление, в котором понимаю и разбираюсь, чувствую свой потенциал эти задачи решать коллективно, имея соответствующий опят работы в городской управе. Есть личные вещи. Конечно, мои родные чувствуют облегчение, это меня не может не радовать.