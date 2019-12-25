В Калуге звуковой светофор обманывал инвалидов

Перекресток улиц Никитина и Николо-Козинской в Калуге небезопасен для инвалидов по зрению. На пешеходном переходе обнаружены выступающие бордюры, нет дорожной разметки.

- Один из светофоров даёт слепым пешеходам звуковой «зелёного», в то время, когда горит запрещающий сигнал, - рассказали на планёрке в городской управе.

- Там, где звуковой сигнал не совпадал со световым, выехали на место, поправили. Сбились настройки светофора, - рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Игорь БУГАЕНКО.

Все остальные недочёты управление городского хозяйства обещало устранить весной.

- Что касается инвалидов, их перемещения, надо решить, - сказал врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ. - Городская инфраструктура должна быть приведена в порядок. Давайте сделаем. Я готов даже лично попросить подрядную организацию, никаких вопросов нет. Я думаю, они это сделают.

- Объём небольшой, - сказал Бугаенко.