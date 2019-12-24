В Калуге остановку установили на парковке

В понедельник, 23 декабря, в «Народных новостях» на нашем сайте разместили фото остановочного павильона, установленного на парковке. Снимок сделан в микрорайоне Кубяка на улице Московской.

«Так всё-таки остановка или парковка магазина?» – недоумевает наш читатель.

Прокомментировать ситуацию мы попросили специалистов горуправы.

- Работы в рамках проекта БКАД на улице Московской ещё не завершены. Остановочные павильоны пока только выгрузили, - пояснили нам в Управлении городского хозяйства. – Общественный транспорт не должен останавливаться в этом месте. Остановка расположена дальше. Дополнительно будет проведена разъяснительная работа с перевозчиками.

По словам представителя УГХ, после завершения строительных работ павильон установят на оборудованный остановочный пункт. Это произойдёт ещё в нынешнем году.