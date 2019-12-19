Как тебе такое, Илон Маск: умельцы собрали аналог пикапа Tesla с калужскими номерами

В среду, 19 декабря, на МКАДе очевидцы сняли на видео, как автомобиль с калужскими номерами, выполненный в стиле пикапа Tesla Cybertruck, едет по городу. Собрали его московские умельцы в одном из гаражей. Мастерам удалось повторить все внешние особенности конструкции автомобиля.

Tesla Cybertruck - футуристический электрический пикап, чье серийное производство начнется лишь в 2021 году. Автомобиль сделан из стали и выдерживает удар кувалдой, либо выстрел из 9-мм оружия. Тот же материал используется в ракете SpaceX Starship. Стекла бронированные. Машина стоит около 4,5 миллиона рублей.

Позже появились снимки автомобиля вместе с владельцем. На фото показано, что раньше калужские номера носила «девятка». Она же, по-видимому, и стала базой для самодельного пикапа.

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