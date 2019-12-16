Поворот не туда: навигатор заводит иностранцев в калужскую глубинку

В понедельник, 16 декабря, на заседании калужского правительства обсудили ситуацию в деревне Мордвиново Бабынинского района.

Регулярно в деревню заносит иностранцев-дальнобойщиков. Доверившись навигатору, они вместо таможни оказываются в населённом пункте.

Сердобольные жители за свой счет поставили знак «Тупик», но дорожники его убрали, так как он установлен незаконно. Обращение в районную администрацию и к дорожной компании остались без результата.

- Жители обращаются, жители волнуются, им не очень комфортно. Районная власть, поселковая власть, почему вы до такого доводите, что выходит на такой уровень такая мелочёвка. Вам не хватает каких полномочий? – удивлялся губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

- Там если только установить знак «Тупик», который незаконно установили местные жители... Мы написали письмо, ждём ответа, чтобы помогли установить этот знак, - ответили в районной администрации.

- Вы не пробовали к ним(руководству дорожной компании – Прим. автора.) заехать и по-человечески поговорить, чтобы письмами не обмениваться? – спросил глава региона.

- Сделаем, - пообещали губернатору.