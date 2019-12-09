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Половину съездов на отремонтированных дорогах так и не приняли

Елена Французова , Фото: Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 09.12.2019 13:00 5 1198
Половину съездов на отремонтированных дорогах так и не приняли

В понедельник, 9 декабря, на заседании правительства подвели итоги нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Региональный министр дорожного хозяйства Ольга ИВАНОВА рассказала, что в Обнинске уже на 2021 год готовят конкурсные процедуры.

- На сегодняшней день по Калуге не будет принято [работ] на общую сумму порядка 140 миллионов рублей. Полностью сняты работы, касающиеся сцепления, водонасыщения... Из съездов порядка 45% также не приняты. Эти работы не повлияют на эксплуатацию улиц, - рассказала Иванова.

Устранять недостатки будут уже в 2020 году.

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ поблагодарил общественность, которая вела контроль за качеством работ.

- Пришло время отвыкать от того, что люди, как бы сказать, повторяют из года в год: «Ничего страшного, сделают в этом году, в следующем году будут переделывать». Сделали - минимум 15 лет. Вот такое качество должно быть, - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что главы муниципальных образований не должны сами заниматься дорожными работами, переложив их на плечи министерства дорожного хозяйства.

- Я обращаюсь к главам администрации муниципальных образований. Есть министерство, есть специалисты, есть с кого спросить. Не надо навлекать на себя эти дополнительные риски и подвергать испытанию свою собственную безопасность. Я ко всем обращаюсь с этим предложением. У вас и так хватает, где споткнуться и потом объясняться, - сказал Артамонов. - То, что касается дорожного строительства и содержания, и ремонта, и тем более реконструкции, и строительства, упаси Боже, конечно же, вы должны это всё по специальным соглашениям передавать в министерство дорожного хозяйства.

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Елена Французова , Фото: Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 09.12.2019 13:00 5 1198
Тэги: авто дороги
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