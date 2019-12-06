«Заберите кто-нибудь, пожалуйста»: сотни калужан застряли в пробке на дамбе

В пятницу, 6 декабря, работы по замене аварийной опоры высоковольтной линии на дамбе Яченского водохранилища стали причиной большой автомобильной пробки.

«Везу группу детей с экскурсии, стоим уже полчаса на перекрытой дамбе!!! – пишет в группе «Калуга и калужане» в социальной сети «Фейсбук» жительница города Alex Kats. – Ремонтные работы – почему в середине рабочего дня?»

Позже девушка написала, что экскурсионный автобус простоял в пробке около 30 минут.

Со стороны города пробка растянулась до сквера Волкова, с другой стороны - до стадиона.

Стоящие в пробке калужане оставляют сообщения в приложении «Яндекс.Навигатор». Кто-то просто возмущается: «Обязательно в пятницу! Все работы!». Другие шутят: «Пацаны, есть мясо у кого? Мангал есть?». Третьи просят о помощи: «Заберите кто-нибудь, пожалуйста! Сидеть в автобусе не в кайф. Заплачу».

Больше всего людей, застрявших на дамбе, возмутило, что автомобилистов не оповестили заранее об ограничении движения транспорта на этом участке и у них не было возможности выбрать пути объезда.

В горуправе нам рассказали, что монтажные работы планируется завершить к 15:30.