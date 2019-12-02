«Закройте и быстро сделайте»: губернатор потребовал полностью перекрывать дороги во время ремонта

В понедельник, 2 декабря, на координационном совещании губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ вновь высказался на тему ремонта дорог.

- Кстати говоря, то, что касается дорог. Дорожники работают, и в это время активно эти дороги используются. Не успели положить одну полосу, этот на край наехал, естественно, потом там вынужден будет дорожник исправлять этот брак. Они уже не состыкуют эти две полосы, - отметил глава региона. - Надо обязательно, чтобы это и в условиях контракта было прописано, с обязательным перекрытием улиц. Попала в реконструкцию или под ремонт – закройте её, жителей оповестите заблаговременно и быстро сделайте, чтобы не доставлять неудобств жителям. Вы думаете, что, когда они по одной полосе ныряют туда-сюда, это удобно что ли для этих автолюбителей? Нет, конечно. Объедут! Но потом спасибо скажут за качественную работу. Не успели заасфальтировать, вот он наехал, откуда будет качество? Поэтому в контракте должно быть прописано. Мы и исполнителю должны делать какие-то гарантированные услуги, а не только спрашивать. Создавать условия надо.

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