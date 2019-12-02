Чиновники рассказали, зачем на Телевизионной срезали асфальт

В конце прошлой недели на улице Телевизионной в Калуге в районе перекрестка с Билибина и школы №7 срезали часть асфальта. Из-за глубоких ям водителям приходилось до минимума снижать скорость, что вызывало пробки. Видео выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

- Работы ведутся подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств, - прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Устраняются вскрывшиеся дефекты дорожного полотна.

Когда именно планируется привести улицу в порядок, пока не сообщается.

UPD. В 2014 году ремонтом этой улицы занималось ООО «Трансснабстрой».

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