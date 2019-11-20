Новый асфальт раскопали на Правом берегу

Во вторник, 19 ноября, на улице Генерала Попова в Калуге в районе старой конечной остановки раскопали дорогу, которую совсем недавно заасфальтировали. Фото в правобережной группе в «ВКонтакте» выложил Владимир Леденев.

- Не успели положить, уже копают, - написал он.

- Подрядчик проигнорировал предписание установить футляр под водопроводом в соответствии с проектом, - рассказал местный депутат Яков Казацкий. - Это такая дополнительная бетонная труба, которая защищает коммуникации от продавливания и позволяет вести их ремонт без вскрытия дороги. Думали, никто их не будет заставлять переделывать готовую дорогу. Вот теперь не могут сдать, будут переделывать.

В то же время местные жители опасаются, что после таких переделок в этом месте вскоре образуется провал.

- Один плюс, что провал будет прямо перед пешеходным переходом, - стараются найти позитив в ситуации пользователи соцсетей. - А то лежачий полицейский не допросишься, а тут сразу заложили.

Уважаемые читатели, а где ещё в городе успели раскопать асфальт, который положили в нынешнем году? Расскажите в комментариях!