Новый асфальт раскопали на Правом берегу

Во вторник, 19 ноября, на улице Генерала Попова в Калуге в районе старой конечной остановки раскопали дорогу, которую совсем недавно заасфальтировали. Фото в правобережной группе в «ВКонтакте» выложил Владимир Леденев.
- Не успели положить, уже копают, - написал он.
- Подрядчик проигнорировал предписание установить футляр под водопроводом в соответствии с проектом, - рассказал местный депутат Яков Казацкий. - Это такая дополнительная бетонная труба, которая защищает коммуникации от продавливания и позволяет вести их ремонт без вскрытия дороги. Думали, никто их не будет заставлять переделывать готовую дорогу. Вот теперь не могут сдать, будут переделывать.
В то же время местные жители опасаются, что после таких переделок в этом месте вскоре образуется провал.
- Один плюс, что провал будет прямо перед пешеходным переходом, - стараются найти позитив в ситуации пользователи соцсетей. - А то лежачий полицейский не допросишься, а тут сразу заложили.
Уважаемые читатели, а где ещё в городе успели раскопать асфальт, который положили в нынешнем году? Расскажите в комментариях!
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