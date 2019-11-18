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Прямые рейсы Калуга - Ереван - от 1485 рублей в одну сторону

18.11.2019 11:51 0 861
Прямые рейсы Калуга - Ереван - от 1485 рублей в одну сторону

Авиакомпания Азимут продолжает продажу билетов на новый прямой рейс Калуга - Ереван.

Стоимость билетов в одну сторону начинается от 1485 рублей!

Рейсы по новому направлению Авиакомпания Азимут будет выполнять с 10 декабря 2019 года по вторникам согласно следующему расписанию:

  • вылет из Еревана в 13:30, прибытие в Калугу в 15:25;
  • вылет из Калуги в 16:25, прибытие в Ереван в 20:10.

Время указано местное для каждого аэропорта.

Узнать новости авиакомпании, расписание рейсов и приобрести авиабилеты без дополнительных сборов можно на официальном сайте авиакомпании azimuth.aero, а также на сайте Международного аэропорта Калуга им. К.Э. Циолковского.


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Тэги: peклама
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