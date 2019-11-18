Прямые рейсы Калуга - Ереван - от 1485 рублей в одну сторону

Авиакомпания Азимут продолжает продажу билетов на новый прямой рейс Калуга - Ереван.
Стоимость билетов в одну сторону начинается от 1485 рублей!
Рейсы по новому направлению Авиакомпания Азимут будет выполнять с 10 декабря 2019 года по вторникам согласно следующему расписанию:
Время указано местное для каждого аэропорта.
Узнать новости авиакомпании, расписание рейсов и приобрести авиабилеты без дополнительных сборов можно на официальном сайте авиакомпании azimuth.aero, а также на сайте Международного аэропорта Калуга им. К.Э. Циолковского.
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