В Калуге не приняли ни одного съезда

В понедельник, 18 ноября, на заседании правительства вновь обсудили ремонт дорог.

Региональный министр дорожного хозяйства Калужской области Ольга ИВАНОВА сообщила, что на сегодняшний день национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершён на 97%.

- Ведутся работы по доработке съездов и обустройству обочин, - сказала Иванова. - Замечания есть, касается это, прежде всего, областного центра. Это съезды. На сегодняшний день не принято ни одного съезда. Где невозможно устранить, работы приниматься не будут. Сегодня погода не позволяет качественно их выполнить. На ряде съездов наблюдается и сцепление, уплотнение недостаточное, где-то уже шероховатости есть.

При этом Иванова подчеркнула, что автомобилисты смогут пользоваться этими дорогами.

- Эти работы не должны оплачиваться, - сказал глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. - И в следующем году эти же подрядчики их должны переделать по результатам обследования.

- Работы по обустройству швов также идут очень медленно, хотя заявляют, что должны выполнить - добавила Иванова.

- Чтобы по швам не было в дальнейшем проблем, улицы должны перекрываться в процессе ремонтных работ. В противном случае их просто невозможно сделать качественно. Не успели дорожники закатать одну половину, на неё начинают наезжать. Ну и какой там будет шов? Перекрыли, сделали, открыли. Но не так, как в городе в этом году сделали: все дороги расковыряли сначала, потом полтора-два месяца к ним никто не подступался. И мы получили реакцию со стороны жителей, абсолютно обоснованную... Кто просил ковырять все улицы сразу?

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