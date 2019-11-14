Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 14 ноября
$ 64.20 0.35
70.67 0.25
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Подрядчика оштрафовали за ремонт Грабцевского шоссе

14.11.2019 15:26 2 355 Дмитрий Ивьев, Фото: геопортал Калужской области.
Подрядчика оштрафовали за ремонт Грабцевского шоссе

На 120 тысяч рублей оштрафован подрядчик, с сентября ремонтирующий асфальт на Грабцевском шоссе в Калуге в рамках проекта «Безопасные и  качественные автомобильные дороги». В четверг, 14 ноября, об этом рассказали в прокуратуре области.

- На проезжей части в условиях непрекращающегося движения имелись открытые колодцы, которые затрудняли движение с разрешенной ПДД скоростью и вынуждали изменять траекторию, - отмечается в сообщении ведомства. - Временные технические средства организации дорожного движения, информирующие водителей  о наличии таких опасных участков, и вводящие ограничения скорости, а также дорожные ограждения, препятствующие наезду транспортных средств на открытые колодцы, расположенных в границах проезжей части, отсутствовали.

Помимо штрафа, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, рассказали в прокуратуре.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: геопортал Калужской области.
Тэги: авто дороги
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Улицу Достоевского предложили сузить ради деревьев 14.11.2019 10:26

График отключения уличного освещения поменяли в Калуге 14.11.2019 09:59

Из асфальта на улице Широкой пять месяцев бьют ключи 12.11.2019 09:22

Разметку впитал асфальт: губернатор дал дорожникам три дня 11.11.2019 10:15

Разметку на новом асфальте смыло даже без дождей 08.11.2019 16:46

Народные новости
2127 10
Юр.Юр.
5550 40
Робин Гнобин
4745 3
 lanaklg

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 15 ноября, 19:00
“Jazzatov GIGA BAND”
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 ноября, 12:00
Цветочные мастер-классы на ноябрь
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга
пт 29 ноября, 10:00
«Фестиваль сыра»
Городской рынок «Калуга»

Для детей

сб 16 ноября, 11:00
Спектакль «Абрикосовое дерево»
Калужский театр кукол
сб 16 ноября, 15:00
Детский балет «Буратино»
Филармония
сб 16 ноября, 15:00
Спектакль-фантазию для взрослых и детей в японском стиле «Обезьянье царство»
Калуга
пн 18 ноября, 10:00
Корона для Снегурочки
Калуга

Концерты

чт 14 ноября, 19:00
Концерт фортепианной музыки
Дом музыки
чт 14 ноября, 19:00
Группа "Якруна"
Овертайм, паб
пт 15 ноября, 19:00
Рок-фестиваль "Марафон"
Силикатный, ДК
пт 15 ноября, 19:00
“Jazzatov GIGA BAND”
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Кино

Клара и волшебный дракон
Урфин Джюс возвращается
Девятая
Доктор Сон
Блоги компаний

Многофункциональный центр «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга

Вчера 17:08

Юлия Михайлова станет ответственной за развитие сети отделений Альфа-Банка

Вчера 18:33
Новости компаний

«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране

«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов

МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»

МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall

Опросы
Сборная России по футболу 16 ноября сыграет важнейший матч. В Санкт-Петербурге наша команда примет Бельгию. На ваш взгляд, как завершится эта игра? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга

Газэнергобанк Вчера 17:08

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Новости партнеров

Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор

Почему не стоить экономить на фирменных запчастях в стартерах и генераторах

Вскрытие замков: решаем форс-мажорную проблему без последствий

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.