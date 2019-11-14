Подрядчика оштрафовали за ремонт Грабцевского шоссе

На 120 тысяч рублей оштрафован подрядчик, с сентября ремонтирующий асфальт на Грабцевском шоссе в Калуге в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В четверг, 14 ноября, об этом рассказали в прокуратуре области.

- На проезжей части в условиях непрекращающегося движения имелись открытые колодцы, которые затрудняли движение с разрешенной ПДД скоростью и вынуждали изменять траекторию, - отмечается в сообщении ведомства. - Временные технические средства организации дорожного движения, информирующие водителей о наличии таких опасных участков, и вводящие ограничения скорости, а также дорожные ограждения, препятствующие наезду транспортных средств на открытые колодцы, расположенных в границах проезжей части, отсутствовали.

Помимо штрафа, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, рассказали в прокуратуре.

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