«Мы за конструктивный диалог»

В начале октября руководителям компаний-перевозчиков пришлось изрядно понервничать. На одном из региональных порталов вышла публикация с громким заголовком: «Калужские депутаты намерены объявить войну маршрутчикам». В ней речь шла о выступлении одного из народных избранников на заседании городской Думы. Депутат кинул очередной камень в огород перевозчиков, заявив, что те лишь создают видимость соблюдения графиков и интервалов, но по факту работают только в часы пик. Что, в свою очередь, вредит экономике МУП «Управление Калужского троллейбуса».

В статье также говорится о том, что в перспективе в Калуге будет создана единая компания-перевозчик и что сейчас проводится конкурс по выбору подрядчика, который разработает для областного центра новую схему организации дорожного движения.

Этот момент, к слову, вызвал недоумение не только у предпринимателей, но и у нас: ведь известно, что подрядчик давно найден и работает над схемой уже около полутора лет.

Вскоре мы разобрались, что к чему: оказывается, инфоповодом для данной публикации стала новость, размещенная на сайте гордумы аж полтора года назад – в апреле 2018-го. Она находится на главной странице портала, так что ее легко можно принять за свежую. Что и произошло в случае с нашими коллегами.

Впрочем, по факту с тех пор ситуация на рынке пассажирских перевозок мало изменилась. Новая схема организации дорожного движения у Калуги так и не появилась, а перевозчики по-прежнему находятся в подвешенном состоянии и не знают, что день грядущий им готовит.

Из истории конфликта

Чтобы понимать причины не слишком теплых отношений горуправы и частных компаний-перевозчиков, нужно погрузиться в прошлое – в далекие 90-е, когда организация-монополист «Автоколонна 1306», перевозившая калужан в течение нескольких десятилетий, приказала долго жить.

Единственное выжившее в новых условиях муниципальное предприятие – Управление Калужского троллейбуса – перевозить всех пассажиров было не в состоянии. Тогда в Калуге и появились коммерческие маршрутки, что значительно облегчило жизнь горожанам, но со временем стало проблемой для городских властей.

Поскольку четкие правила на этом рынке долгое время отсутствовали, одно время пассажиров перевозили все кому не лень: и компании, которые имели лицензию, и случайные ИПшники.

Со временем, перевозчиков стало меньше, нелегалов из этой сферы прогнали. Сейчас на этом рынке работают восемь компаний.

Первое наступление

О том, что структуру пассажирских перевозок нужно менять, заговорили ещё в 2010-м. Именно тогда власти впервые заявили о намерении убрать из города старенькие, маловместительные «газели». Губернатор Анатолий Артамонов назвал их анахронизмом, от которого проку нет – только пробки.

«Газели» побольше, а также микроавтобусы различных марок: «Форд», «Мерседес», «Фиат» – появились на улицах Калуги в 2013-м. В том же году частников ждал мощный удар: город «отжал» у них в пользу УКТ маршрут № 3 – один из самых прибыльных в областном центре.

Перевозчики работали на нем вполне законно, на основании заключенного с Управлением Калужского троллейбуса договора о совместном обслуживании «тройки». Тогдашнее руководство управления расторгло его в одностороннем порядке, посчитав, что у УКТ достаточно собственных ресурсов, чтобы обслуживать этот маршрут. Время показало, что оно заблуждалось.

Новая схема

Позже городские власти регулярно выступали с критикой в адрес частников. В 2014 году чиновники даже грозились расторгнуть с перевозчиками договор. Очередная «охота на ведьм» случилась в начале 2018-го. На одном из заседаний гордумы тогдашний городской голова Константин Горобцов назвал перевозчиков беспредельщиками и заявил, что после утверждения новой схемы организации дорожного движения владельцем всех городских пассажирских маршрутов станет МУП «Управление Калужского троллейбуса», а частные перевозчики будут работать у него на субподряде.

Конкурс на разработку схемы выиграли проектировщики из Воронежа. Город ждет от проектировщиков идей по реорганизации и развитию маршрутной сети, созданию системы диспетчеризации и контроля за передвижением транспорта и системы сбора и оплаты проезда в нм. Разработчики схемы должны также просчитать, какое количество пассажирского транспорта является для Калуги оптимальным и с каким интервалом он должен ходить.

Утвердить данный документ планировалось еще в июне, после чего его собирались представить на суд общественности. Однако у экспертов, которые изучили предварительный проект, возникло к нему много замечаний, поэтому схему отправили на доработку.

– Недавно мы снова собирались, обсуждали проект широким составом. По сравнению с предыдущим вариантом многие замечания были учтены, – прокомментировал нашему изданию городской голова Дмитрий Разумовский. – Но есть еще блоки, которые требуют проработки. В частности, более детально нужно проработать вопрос, связанный с доступностью таких крупных объектов, как открываемый гипермаркет «Глобус», фабрика «Боско», проектируемый кампус Бауманского университета.

Проектировщикам дали поручение: доработать схему в течение месяца с учетом озвученных замечаний. Затем документ обещают представить на общественное обсуждение. После принятия схемы город объявит новый конкурс среди перевозчиков.

– Документ содержит в себе раздел, который касается организации пассажирских перевозок, – пояснил нам начальник Управления городского хозяйства г. Калуги (теперь уже бывший) Алексей Волков. – Там есть целая схема, которая предусматривает оптимизацию маршрутной сети. Соответственно, объявление полноценной конкурсной процедуры будет как раз после принятия этого документа.

Успеет ли горуправа провести новый конкурс еще в нынешнем году, пока неясно (хотя она на это очень рассчитывает). Между тем, срок действия договорных отношений между перевозчиками и городом истекает 1 января 2020 года. С этого дня в городе прекратят свое существование 38 автобусных маршрутов. Соответствующее постановление под номером 394-п городская управа издала еще в ноябре 2018-го. Каким образом будут организованы пассажирские перевозки с января, если конкурс не успеют провести, непонятно.

Между тем стало известно, что на сайте госзакупок объявлен открытый конкурс на организацию пассажирских перевозок по нескольким городским маршрутам: №№ 2 (л), 9 (л), 17 (л), 64 (л), 90 (л), 91 (л), 97 (л), 98 (л). Начальная стоимость лота – 3 млн. 642 тыс. рублей. Контракт с победителем будет заключен до 1 октября 2023 года.

А схемы нет, и обещанных обсуждений с жителями тоже нет.