Из Калуги в Казань за 2000 рублей

13.11.2019 09:22 581

Авиакомпания «РусЛайн» предлагает привлекательные цены на прямые рейсы по маршруту Калуга-Казань.

Билеты на рейсы доступны по тарифу «Специальный», стоимость которого начинается от 2000 рублей в одну сторону.

Рейсы выполняются 2 раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

Такое расписание очень удобно и для деловых путешественников, которым надо провести рабочую неделю в Казани, и для тех, кто хочет посетить Казань, один из красивейших городов России, с рекреационной или развлекательной целью.

Расписание (время местное):

Рейс Маршрут Дни вылета Вылет Прилет

7R-347 Калуга - Казань ПН 09:20 11:10

7R-348 Казань - Калуга ПН 11:50 13:40

7R-347 Калуга - Казань ПТ 15:30 17:20

7R-348 Казань - Калуга ПТ 18:00 19:50

Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero и www.klf.aero.