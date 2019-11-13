Из Калуги в Казань за 2000 рублей

Авиакомпания «РусЛайн» предлагает привлекательные цены на прямые рейсы по маршруту Калуга-Казань.
Билеты на рейсы доступны по тарифу «Специальный», стоимость которого начинается от 2000 рублей в одну сторону.
Рейсы выполняются 2 раза в неделю, по понедельникам и пятницам.
Такое расписание очень удобно и для деловых путешественников, которым надо провести рабочую неделю в Казани, и для тех, кто хочет посетить Казань, один из красивейших городов России, с рекреационной или развлекательной целью.
Расписание (время местное):
Рейс Маршрут Дни вылета Вылет Прилет
7R-347 Калуга - Казань ПН 09:20 11:10
7R-348 Казань - Калуга ПН 11:50 13:40
7R-347 Калуга - Казань ПТ 15:30 17:20
7R-348 Казань - Калуга ПТ 18:00 19:50
Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero и www.klf.aero.
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