День жестянщика: по всему городу аварии, на улицы выпустили уборочную технику

Первый день ноября в Калуге ознаменовался первым снегопадом. Несмотря на предупреждения синоптиков, не все водители перешли на зимний стиль вождения и сменили резину. По городу наблюдается большое количество мелких аварий.
По сообщению калужан в социальных сетях, машины разбились на Московской, Огарева и других улицах. Фото одной из аварий опубликовали в группе «Калуга жесть».
В то же время городские власти отчитались о выводе уборочной техники на улицы города. Первый заместитель городского головы – начальник управления городского хозяйства Алексей Волков опубликовал скриншот с картой системы мониторинга. Там отмечены машины, работающие в Калуге.
Уважаемые читатели, а как вы сегодня передвигаетесь по городу? Расскажите в комментариях!
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