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Невидимые миру слёзы: чиновники рассказали об изнанке ремонта дорог

30.10.2019 10:40 9 675 Дмитрий Ивьев
Невидимые миру слёзы: чиновники рассказали об изнанке ремонта дорог

Первый заместитель городского головы - начальник управления городского хозяйства Алексей ВОЛКОВ на планерке в городской управе рассказал о деятельности горхозяйства за этот год. Большое внимание он уделил нашумевшему проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Для нашего города и для нас, в частности, такой опыт был впервые, - отметил он. - Улично-дорожная сеть на сегодняшний день имеет большое количество нареканий. В частности, почти 40% улично-дорожной сети у нас изношено. Хорошим решением по ремонту было участие  в программе БКАД. Конечно, столкнулись с большим количеством сложностей и готовы готовиться к реализации программы в следующем году с учетом тех ошибок и недочетов, что были в этом.

В рамках нацпроекта ремонт шёл на 27 улицах общей протяженностью 46,7 км, было отремонтировано порядка 454 тыс.кв.м. дорог.

- При проведении ремонтных работ фактический объем ремонта превысил запланированный, - заявил Волков. - В основном это связано с ветхими подземными коммуникациями и с изношенным дорожным покрытием. Так, например, по ряду улиц потребовалось увеличение объемов фрезерования и выравнивающего слоя дорожного покрытия. На улицах Прончищева, Резванская, Тарутинская, пер. Колхозный, пер. Сельский на начальном этапе работ были обнаружены пучинообразования, требующие для ликвидации дополнительные затраты. По ул. Молодежная в д. Лихун в связи с пучинообразованиями практически на всей протяженности дороги потребовалось укрепление дорожного полотна методом холодной регенерации (ресайклинг). На все дополнительные объемы министерством дорожного хозяйства было выделено 103,3 млн. руб.

Ряд других сложностей потребовал привлечения еще порядка 100 млн.руб. Это такие работы как  подъем неучтенных колодцев, установка новых бордюров, обустройство подпорных стен на ул. Марата и ул. Зеленая, обустройство тротуара по ул. Марата, обустройство лотков водоотведения по ул. Городенская, обустройство дополнительных съездов к домам по ул. Зеленая.

Сложности вызвало и то, что на 18 из 27 дорог, отремонтированных по нацпроекту, оказалось 684 колодца и 167 ливнеприемных решеток.

Но главные сложности были вызваны работами сетевых организаций по перекладке подземных коммуникаций.

К примеру один только «Калугаоблводоканал» переложил 14 км водпроводно-канализационных сетей и убрал с проезжей части более 150 колодцев.

- Конечно, такие крупномасштабные работы не могли пройти не замеченными, они вызвали большое количество неудобств для жителей, - сообщил Волков. -  К сожалению, от этих неудобств мы не избавимся. Работа будет продолжаться и дальше. Мы уже планируем замену коммуникаций на ул. Московской, Салтыкова-Щедрина. Эти работы будут идти всю зиму, до апреля. Мы будем стараться заменить все коммуникации пораньше и, соответственно, раньше приступить к работам по реализации проекта.

Стоит отметить и темпы ямочного ремонта. За 2019 год уже сделано 112 тысяч квадратных метров. Это столько же, сколько в сумме за два предыдущих года.

– Несмотря на жесткую критику калужан и в местных СМИ, порой справедливую, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Калуге проведен управлением городского хозяйства своевременно, - сказал городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ по окончании доклада. - Проявлена политическая воля. Для того, чтобы не совсем добросовестных подрядчиков убрать из города и оперативно работы завершить. Тем самым налицо успешная практика применения ФЗ №44, когда по сокращенной процедуре был расторгнут контракт, причем без репутационных  потерь для города.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: городской голова калуги
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