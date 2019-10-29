Новый асфальт срезали на улице Генерала Попова

Во вторник, 29 октября, калужане забили тревогу в социальных сетях. На улице Генерала Попова в районе бывшей конечной остановки дорожники срезали верхний слой асфальта. Хотя его положили там совсем недавно.

Как оказалось, всему виной некачественный асфальт, который прислали с завода. В нем не хватило битума. Это стало понятно после проведения проверки лабораторией.

- Завод будет оплачивать переделку, - рассказал местный депутат Яков Казацкий.

В какие сроки проведут новый ремонт, пока не сообщается.

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