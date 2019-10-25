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ТОС-контроль: «Дороги сделали, а о пешеходах позабыли»

25.10.2019 15:16 10 993

В пятницу, 25 октября, ассоциация территориальных общественных самоуправлений города Калуги «ТОС-контроль» осмотрела дороги, выполненные в ходе реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Первым делом они осмотрели дорогу на улице Королёва.

- Плитка без песка!
- Считаю, что надо грунт подсыпать! – члены комиссии сразу же нашли несколько нареканий.
- Строительный мусор надо, конечно, убирать, - отметил председатель Совета ТОС «Территориальная община» Кошелев-Проект» Михаил ТЕРЕЩЕНКОВ.

Затем члены комиссии прошлись по улице Октябрьской.

 

Здесь также оказалось много строительного мусора.

- Съезды сделаны. Тут, значит, практически всё готово, - сказала руководитель ассоциации ТОС города Калуги Эльвира КАПИТОНОВА.

Но плитка уложена небрежно.

А в этом месте уже «поехал» бордюр.

Обратили внимание члены комиссии на то, что дорожники грунт насыпали от души, даже с избытком.

- Явно от осадков на проезжую часть грунт будет съезжать, - отметил председатель Совета ТОС «Территориальная община «Старый город» Владислав САХАРЧУК. – Обратите внимание, что очень часто строительный мусор и строительные остатки на газон вываливают.

Затем члены комиссии побывали на одном из самых болезненных перекрёстков - Суворова-Плеханова.

Здесь не только не сделан съезд, но и не приведены в порядок пешеходные переходы. Плитка местами «вспучена», местами провалилась.

- Это больное место для всех жителей!
- Дороги сделали качественно, а о пешеходах позабыли! – возмущались члены комиссии.
- Надо всё переделывать. Сама улица Плеханова в прекрасном состоянии, но кругом недочёты, чувствуется неряшливость в работе.
- Здесь не только для автомобилистов не созданы условия, для пешеходов их вообще нет. Здесь работы ещё очень много! – говорит председатель Совета ТОС «Территориальная община «Поле Свободы» Ирина АНИКЕЕВА.

А в таком состоянии теперь светофор.

Зафиксировав выявленные нарушения, члены комиссии посмотрели в каком состоянии находится лестница недалеко от перекрёстка улиц Плеханова-Труда.

Здесь также обнаружили ряд недостатков.

Песок просто размоет во время дождей.

А на улице Марата нашли сразу несколько заглубленных колодцев, о которые «спотыкаются» автомобилисты.

- Сейчас мы осмотрели те дороги, которые будут приниматься в ближайшее время, - рассказала нам Эльвира Капитонова. - Проехали много. Есть существенные замечания. Мы посмотрели - тротуарная плитка кое-где покосилась, не засыпан грунт рядом с дорогой, много остаётся строительного мусора. По всем замечаниям составляем протокол и отдаём его подрядчику для устранения. Потом выйдем, ещё раз посмотрим, проверим, устранены наши замечания или нет.

- Сейчас мы в финале ключевого для города проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - уверен Владислав Сахарчук. - Мы видим, что, слава Богу, все мучения калужан заканчиваются, и сейчас идёт общественная приёмка дорог силами «ТОС-контроля». Обыкновенная приёмка идёт с привлечением специалистов, лабораторий, они оценивают качество асфальта, чиновники проверяют объёмы работ и так далее. А «ТОС-контроль» смотрит с точки зрения человека, удобно ли. На бумаге всё гладко, а на деле примыкания сделаны не так, плитка выворочена и машины «спотыкаются» о заниженные люки. Очень хорошо, что к нам прислушивается подрядчик. Ждём устранение замечаний.  За ТОСами, действительно, реальные сила.

- Я благодарен властям и всем подрядчикам за то, что проведена громадная работа. На самом деле, такой работы на моей памяти ещё не было. Я думаю, что все замечания в скором времени будут устранены.  В мы проверим неоднократно, сделают ли это, - сказал Михаил Терещенков. 

Члены комиссии в этот раз осмотрели 10 дорог. Эту работу продолжат уже на следующей недели.


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Тэги: авто транспорт городской голова калуги
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