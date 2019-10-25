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Более 15 лет ООО «Эгоном» перевозит калужан

25.10.2019 11:42 0 463
Более 15 лет ООО «Эгоном» перевозит калужан

День автомобилиста — ​профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг.

Самый популярный транспорт

Автобусы всегда были самым востребованным способом передвижения жителей Калуги и области: доступно и удобно. Если представить, что завтра не останется ни одного автобуса, коллапс неизбежен. Предприятия и организации встанут, и жизнь в городе замрет.

С 2003 года организацией пассажирских перевозок в Калуге занимается ООО «Эгоном». Это одна из крупнейших в нашем городе автотранспортных компаний. Каждый день автобусы ООО «Эгоном» выходят на городские маршруты. За годы работы в компании произошло немало позитивных изменений. Здесь строго следят за техническим состоянием автотранспорта, постоянно обновляют парк. Все рейсы выполняются четко, с интервальным движением. В компании дорожат своими работниками, коллектив давно сложился, текучки кадров нет, многие трудятся здесь с самого основания. ­Работают в ООО «Эгоном» замечательные люди, отличные профессионалы.

С хорошим настроением

О водителях ООО «Эгоном» хочется сказать особо. На первый взгляд, кажется, что целый день ездить по городу — ​очень простая работа. На самом деле она требует предельного внимания и собранности, технических знаний и мгновенной реакции на любые нештатные ситуации. Погода переменчива, дорожная обстановка тоже, пробки в Калуге только растут, движение интенсивное, а по утрам уже подмораживает, становится скользко, нужно быть готовым ко всему. Ежедневно — ​огромное количество людей и машин, опасных и стрессовых ситуаций. А подъехать к остановке иногда целое искусство — ​из-за разбитых дорог, неправильно припаркованных машин или переходящих дорогу в неположенных местах пешеходов.

В ООО «Эгоном» работают водители с большим опытом, ответственные, мастера своего дела. Они доброжелательно относятся к своим пассажирам, всегда подождут опаздывающих, бегущих к автобусу.

Социальный заказ

ООО «Эгоном» и в дальнейшем планирует развиваться, ответственно работать, учитывая все пожелания пассажиров.

Совершенствование транспортного обслуживания населения — ​задача, важная для всего города. Для полного ее решения предстоит сделать еще немало.

В сложных экономических обстоятельствах хотелось бы, чтобы власти давали бизнесу гарантии долгосрочной работы на приемлемых условиях. Это позволит транспортным предприятиям четко планировать свою деятельность на несколько лет вперед. Ведь, по сути, пассажирские перевозки не столько бизнес, сколько выполнение социального заказа населения. От эффективной и стабильной работы городского общественного транспорта во многом зависит качество жизни калужан.

Уважаемые сотрудники, коллеги! Вы стараетесь сделать транспортное ­обслуживание калужан более комфортным, удобным и безопасным. Спасибо вам за внимательность, самообладание и профессионализм. В этот праздничный день хочу поздравить всех работников автомобильной сферы города, а также автолюбителей и пассажиров! Это наш с вами праздник!

Желаю крепкого здоровья, благополучия, легких и приятных поездок. Пусть удача будет всегда рядом с вами и на дорогах, и на жизненном пути, а дома ждут родные люди!

Директор ООО «Эгоном» Елена ТЮЛЮШ


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Тэги: peклама
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