Пробки перебрались на Глаголева, на очереди - Грабцевское шоссе

В пятницу, 18 октября, в Калуге планируется завершить укладку верхнего слоя асфальта на улице Глаголева.

Как сообщают наши читатели, утром из-за пробок с трудом можно было проехать в районе Московской площади. Стояли улицы Московская, Глаголева, Бутома, Карла Либкнехта.

После завершения работ на Глаголева дорожники собираются заняться Грабцевским шоссе. В пятницу там должны укладывать асфальт от Лампочки в сторону площади Маяковского, рассказал городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.

Кроме того, на Тульской планируют наносить разметку, а на Рылеева, Плеханова, Ленина, Баррикад и Пухова - ремонтировать съезды.

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