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«Для нас нет ничего удивительного»: чиновники прокомментировали укладку асфальта в дождь

15.10.2019 10:44 5 919 Елена Французова
«Для нас нет ничего удивительного»: чиновники прокомментировали укладку асфальта в дождь

В понедельник, 14 октября, на планёрке в городской управе чиновники обсудили жалобы калужан в соцсетях на укладку асфальта в дождь во дворах и на дорогах. Фото, в частности, публиковали в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

- Мы проведем проверку по каждому случаю, - заверил присутствующих первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ. - Мы сами очень пристально отслеживаем все работы. И, собственно говоря, в настоящее время работают лаборатории по всем объектам, в частности, по улице Московской, улице Ленина. После получения заключения лаборатории будем делать соответствующие выводы. Если будет допущено ненадлежащее качество сцепления асфальта или параметры выполнения работ, подрядчик не получит денежных средств, пока не переделает выполненные работы. Это текущие работы. Для нас нет ничего удивительного. С точки зрения организации контроля, весь процесс отлажен.

- Нам, по-хорошему, такие работы надо сразу останавливать, - сказал городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Чтобы не было бессмысленной работы. Всё время потом же уходит на переделки. Когда результаты экспертизы будут готовы?

- Два дня срок. Когда разбираешься непосредственно с подрядчиком, возникают вопросы: «Сильный дождь? Слабый дождь? Была ли обеспечена соответствующая проливка эмульсии?» Если она была пролита в сухую погоду и на сухое полотно, то допускается мелкая изморозь. И такая дискуссия с подрядчиком идёт постоянно. У нас достаточно сжатые сроки и [плохие] погодные условия. Мы видим, что каждый день практически дождь. Подрядчики пытаются поймать хоть какое-то окно и начать укладку асфальта.

Глава городского самоуправления города Калуги Александр ИВАНОВ рассказал об укладке асфальта в лужи во дворе на Кирова, 25е.

- Надо здесь полностью переделать. У них асфальта не хватило. Там по-прежнему стоит вода. Сделано неудовлетворительно, - сказал Иванов.

- Меры реагирования к подрядной организации примем, - пообещал Волков.

- Штрафовать надо, - ответил на это Разумовский.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: авто дороги
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