Перекресток проблем: как водители остановили улицу Кирова и что с этим делать

На минувшей неделе Калуга пережила очередной транспортный коллапс. В четверг, 3 октября, улица Кирова стояла от площади Победы до сквера Мира. Основной причиной называют проблемы на перекрестке Кирова и Плеханова. Как рассказал в группе «Калуга и калужане» в социальной сети Facebook Яков Казацкий, на камерах системы «Безопасный город» хорошо видно, что многие водители выезжали на забитый перекресток и полностью перекрывали движение.
По его словам, один из вариантов решения – использовать на этом перекрестке разметку «вафельница» и камеры, фиксирующие номера машин, которые выехали на пересечение проезжих частей и не успели его покинуть, когда для них загорелся красный сигнал светофора. Нарушителям штраф придет по почте.
Под публикацией в Facebook разгорелось бурное обсуждение. Некоторые поддерживают возможное нововведение, другие уверяют, что это не решит проблему.
Вспоминают также, что хуже стало ездить после того, как в конце лета на перекрестке сузили проезжую часть улицы Плеханова, расширив тротуар. У оппонентов на это свой аргумент – сужение никак не сказалось на пропускной способности Плеханова, так как новый «полуостровок» для пешеходов перекрыл ту полосу, которая используется под парковку.
В конце лета тротуар в этом месте расширили за счет проезжей части.
Вероятной причиной проблем с движением на улице Плеханова называют и парковки «ёлочкой» – у ТЦ и возле фитнес-центра. Почти все водители выезжают с них задним ходом, что нередко приводит к авариям.
Отметим, что после внедрения на перекрестках улицы Кирова с Московской и Ленина систем видеофиксации, любителей выехать за стоп-линию на красный стало гораздо меньше.
А что вы думаете по этому поводу? Как, на ваш взгляд, можно решить проблему этого перекрестка? Пишите в комментариях!
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