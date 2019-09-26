Две улицы в центре Калуге перекроют из-за открытия фабрики

В воскресенье, 29 сентября, в Калуге с 8:00 до 17:00 будет закрыт проезд по двум улицам:
Как пояснили в городской управе, ограничения связаны с проведением мероприятий в честь открытия одной из фабрик на Правом берегу.
Водителей просят с «пониманием отнестись к временным неудобствам».
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