На Тульском шоссе ограничат движение из-за ремонта моста

На дороге Калуга - Тула с 27 сентября вводятся временные ограничения движения. Об этом сообщает управление дорогами «Москва - Бобруйск».

В районе Ахлебинино будут ремонтировать деформационные швы на мосту через реку Ужередь. Работы продлятся до 10 октября.

Водителей просят быть внимательными при проезде мест производства дорожных работ и соблюдать скоростной режим, а также требования временных знаков.

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