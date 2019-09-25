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Смоленский переулок очистят от машин

25.09.2019 16:19 5 844 Дмитрий Ивьев
Смоленский переулок очистят от машин

Знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» появятся на переулке Смоленском в Калуге. Соответствующее решение поддержали 24 сентября члены комиссии по безопасности дорожного движения.

– Остановка будет запрещена на нечетной стороне переулка, стоянка – на четной, – рассказали в городской управе. – Знаки ГИБДД предложила установить из-за ширины улицы. Она не превышает четырех метров, поэтому автомобилисты сейчас разъезжаются там с трудом. Знаки получат «довески» – таблички «Работает эвакуатор».

Уважаемые читатели, а где ещё необходимы такие знаки? Пишите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто
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