Смоленский переулок очистят от машин

Знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» появятся на переулке Смоленском в Калуге. Соответствующее решение поддержали 24 сентября члены комиссии по безопасности дорожного движения.

– Остановка будет запрещена на нечетной стороне переулка, стоянка – на четной, – рассказали в городской управе. – Знаки ГИБДД предложила установить из-за ширины улицы. Она не превышает четырех метров, поэтому автомобилисты сейчас разъезжаются там с трудом. Знаки получат «довески» – таблички «Работает эвакуатор».

Уважаемые читатели, а где ещё необходимы такие знаки? Пишите в комментариях!