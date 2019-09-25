На трех улицах запретят ездить быстрее 20 км/ч

На трёх улицах Калуги установят дорожные знаки 5.21 «Жилая зона». Соответствующие решения во вторник, 24 сентября, одобрили члены комиссии по безопасности дорожного движения. На территории, ограниченной данными знаками, преимущество получат пешеходы и велосипедисты, а на машинах нельзя будет ехать быстрее 20 км/ч.

Знаки, в частности, будут установлены на въезде в деревню Крутицы. Первоначально предлагалось ограничить автомобилистов в правах только на улице Алексеевской. Но начальник Центра организации дорожного движения МБУ «СМЭУ» Сергей Нилов предложил расширить зону действия знака и на другие улицы деревни Крутицы, установив знак на перекрестке. ГИБДД это предложение поддержала.

Еще один знак по предложению ГИБДД будет установлен в проезде, соединяющем улицу Кирова у дома №57 с улицей Суворова.

Третьей улицей, на которой появятся знаки «Жилая зона», станет Терепецкая. Ограничения будут введены только на одном ее участке. Там знаки также попросили установить жители.

Уважаемые читатели, а где еще, на ваш взгляд, необходимо установить такие знаки? Пишите в комментариях!