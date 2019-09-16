Улицы Калуги перекроют из-за пробега автолавок

В пятницу, 20 сентября, в Калуге запланированы перекрытия улиц в центре города. Это связано с проведением пробега автолавок, рассказали в понедельник в пресс-службе городской управы.

Перекрытие с 7:00 до 11:00:

Гостинорядский переулок (от площади Старый Торг до улицы Карпова),

улица Кропоткина (от Театральной до Гостинорядского переулка).

Из Калуги участники автопробега отправятся в Медынь и Боровск.