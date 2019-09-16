Улицы Калуги перекроют из-за пробега автолавок

В пятницу, 20 сентября, в Калуге запланированы перекрытия улиц в центре города. Это связано с проведением пробега автолавок, рассказали в понедельник в пресс-службе городской управы.
Перекрытие с 7:00 до 11:00:
Из Калуги участники автопробега отправятся в Медынь и Боровск.
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