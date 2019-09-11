Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 11 сентября
$ 65.44 0.13
72.30 0.03
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

И вновь продолжается бой: «Липецк Дорога» признан недобросовестным поставщиком, штрафы пустят на благоустройство Калуги

11.09.2019 14:35 0 114 Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
И вновь продолжается бой: «Липецк Дорога» признан недобросовестным поставщиком, штрафы пустят на благоустройство Калуги

Скандал с ремонтом дорог в Калуге продолжается. В понедельник, 9 сентября, на планёрке в городской управе первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ ещё раз напомнил его истоки.

- 2 сентября контракт с подрядной организацией был расторгнут из-за большого количества нареканий, - сказал Волков . - Были также размещены соответствующие процедуры по аукциону по оставшимся объемам работ. Заявки поданы, электронный аукцион состоится 10 сентября. Прописано, что срок окончания работ не позднее 30 сентября.

Между тем в воскресенье вечером, 8 сентября, в социальных сетях появилась информация о том, что сотрудники ОБЭП задержали представителей ООО «Липецк дорога» по подозрению в мошенничестве при проведении дорожных работ в Калуге.

Правда позже в пресс-службе УМВД России по Калужской области сообщили, что руководители ООО «Липецк Дорога» были приглашены в полицию для беседы, которая проводилась в рамках проверки, начатой по их заявлению.

Между тем, как мы уже писали, в понедельник, 9 сентября, на заседании правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ резко высказался в адрес липецкого подрядчика, который так и не привёл в порядок дороги в Калуге, а также прошёлся по компаниям, которые выходят на торги чисто с вымогательскими целями.

- Уже заходит одна компания из одной из известных Северокавказских республик, уже ходит по потенциальным партнерам, по торгам: «Давайте нам денежку, мы готовы уйти», - говорил Артамонов. - Сотрудничайте с правоохранительными органами. Там же есть какие-то вещи, как это все надо делать, чтобы неповадно было с этим приходить. Что же мы совсем такие беспомощные… Возьмите, организуйте, дайте им эту денежку, чтобы их с поличным взяли и пересажали всех хотя бы один раз. Чтобы всем было понятно, что соваться в Калужскую область с этими вещами нельзя — себе дороже.

- Липецкие потренировались, что они теперь получат от этого? - продолжил Артамонов, обращаясь к региональному министру дорожного хозяйства Ольге Ивановой. - Ничего. Думали, что у них тут тоже пройдёт схема жульническая, которую они организовали в Липецке. Не прошла.

В свою очередь министр отметила, что из 27 дорог, которые должен был сделать липецкий подрядчик, только три приняты.

- На 11 дорогах все работы выполнены, но не устранены недоделки, - отметила Иванова.

Она сообщила, что замечаний к выполненным работам масса, много брака, но подрядчик их не желает устранять и подтвердила, что именно из-за этого городская управа была вынуждена расторгнуть контракт с ООО «Липецк Дорога».

В результате разбирательств управление Федеральной антимонопольной службы уже внесло ООО «Липецк дорога» в реестр недобросовестных поставщиков.

Городская управа намерена забрать в бюджет Калуги обеспечение в виде банковской гарантии, которую предоставила ООО «Липецк Дорога» на сумму 180 миллионов рублей и направить их на благоустройство городских территорий.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: городской голова калуги
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Довыборы в городскую думу Калуги: очередной тест для Разумовского 10.09.2019 11:53

«Грязная пропаганда»: власти прокомментировали скандал с ремонтом дорог 04.09.2019 12:24

Ремонт дорог в Калуге: как колодцы не пускают асфальтоукладчики 07.08.2019 20:50

Смена подходов: Калугу отнимают у частников 25.07.2019 12:10

Откровения городского головы: жулики в благоустройстве, девушка на Дне города и транспортная туфта 03.07.2019 12:30

Народные новости
3281 19
Приговор
4896 10
Master
7057 11
rolevoy

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 12 сентября, 10:00
Афиша мероприятий на Городском рынке Калуга.
Городской рынок «Калуга»
сб 14 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 15 сентября, 15:00
Исторические танцы в «Вихре Времени»
Калуга
пт 27 сентября, 11:00
Калужский книжный фестиваль «Открываем книгу - открываем мир!»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Для детей

пт 13 сентября, 11:00
Как котёнок научился мяукать
Калужский театр кукол
сб 14 сентября, 12:00
Городской праздник "Осенины"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 14 сентября, 17:00
Цирк-Шапито АЛЛЕ. "Медведи рулят"
Линия, гипермаркет
вс 15 сентября, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе

Концерты

пт 13 сентября, 19:00
Концерт группы LosTradition (XIV фестиваль искусств "Калужская осень")
Дом музыки
пт 13 сентября, 19:00
Руки Вверх! «22»
Ледовый дворец "Космос"
пт 13 сентября, 19:00
Нервы «Слэм и депрессия»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 14 сентября, 18:00
Концерт в музее "Пушкинский венок"
Калужский музей изобразительных искусств

Кино

Королевские каникулы
Angry Birds 2 в кино
Оно 2
Команда мечты
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

МегаФон Путешествия – в удобном приложении на iOS и Android

Полная версия турнира UFC® 242: Хабиб vs Порье в прямом эфире только на UFC ТВ и в Wink

Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области

На площадке Этномир при поддержке Россельхозбанка пройдет фермерский фестиваль «СВОЁ»

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

Хорошее качество похорон в Минске: как этого добиться?

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.