И вновь продолжается бой: «Липецк Дорога» признан недобросовестным поставщиком, штрафы пустят на благоустройство Калуги

Скандал с ремонтом дорог в Калуге продолжается. В понедельник, 9 сентября, на планёрке в городской управе первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ ещё раз напомнил его истоки.
- 2 сентября контракт с подрядной организацией был расторгнут из-за большого количества нареканий, - сказал Волков . - Были также размещены соответствующие процедуры по аукциону по оставшимся объемам работ. Заявки поданы, электронный аукцион состоится 10 сентября. Прописано, что срок окончания работ не позднее 30 сентября.
Между тем в воскресенье вечером, 8 сентября, в социальных сетях появилась информация о том, что сотрудники ОБЭП задержали представителей ООО «Липецк дорога» по подозрению в мошенничестве при проведении дорожных работ в Калуге.
Правда позже в пресс-службе УМВД России по Калужской области сообщили, что руководители ООО «Липецк Дорога» были приглашены в полицию для беседы, которая проводилась в рамках проверки, начатой по их заявлению.
Между тем, как мы уже писали, в понедельник, 9 сентября, на заседании правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ резко высказался в адрес липецкого подрядчика, который так и не привёл в порядок дороги в Калуге, а также прошёлся по компаниям, которые выходят на торги чисто с вымогательскими целями.
- Уже заходит одна компания из одной из известных Северокавказских республик, уже ходит по потенциальным партнерам, по торгам: «Давайте нам денежку, мы готовы уйти», - говорил Артамонов. - Сотрудничайте с правоохранительными органами. Там же есть какие-то вещи, как это все надо делать, чтобы неповадно было с этим приходить. Что же мы совсем такие беспомощные… Возьмите, организуйте, дайте им эту денежку, чтобы их с поличным взяли и пересажали всех хотя бы один раз. Чтобы всем было понятно, что соваться в Калужскую область с этими вещами нельзя — себе дороже.
- Липецкие потренировались, что они теперь получат от этого? - продолжил Артамонов, обращаясь к региональному министру дорожного хозяйства Ольге Ивановой. - Ничего. Думали, что у них тут тоже пройдёт схема жульническая, которую они организовали в Липецке. Не прошла.
В свою очередь министр отметила, что из 27 дорог, которые должен был сделать липецкий подрядчик, только три приняты.
- На 11 дорогах все работы выполнены, но не устранены недоделки, - отметила Иванова.
Она сообщила, что замечаний к выполненным работам масса, много брака, но подрядчик их не желает устранять и подтвердила, что именно из-за этого городская управа была вынуждена расторгнуть контракт с ООО «Липецк Дорога».
В результате разбирательств управление Федеральной антимонопольной службы уже внесло ООО «Липецк дорога» в реестр недобросовестных поставщиков.
Городская управа намерена забрать в бюджет Калуги обеспечение в виде банковской гарантии, которую предоставила ООО «Липецк Дорога» на сумму 180 миллионов рублей и направить их на благоустройство городских территорий.
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