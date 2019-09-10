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Из-за разрытых дорог в Калуге разбились 84 машины

10.09.2019 16:05 5 1195 Дмитрий Ивьев, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Из-за разрытых дорог в Калуге разбились 84 машины

Общее состояние дорог в Калуге вызывает беспокойство Госавтоинспекции. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном во вторник, 10 сентября.

- С апреля за необеспечение безопасности дорожного движения в местах производства работ составлено 24 административных протокола, в том числе 7 – по улицам, ремонтируемым в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отмечают в дорожной полиции. - Основным недостатком, выявляемым в местах производства дорожных работ, являются отсутствие временных технических средств организации дорожного движения, предусмотренных схемами организации движения и ограждения мест производства дорожных работ.

Также при ремонте колодцев эти участки ограждаются с помощью сигнальной ленты, которая в темное время суток трудноразличима, а временные дорожные знаки, информирующие водителей о наличии опасного участка, не выставляются, подчеркивают в ГИБДД. Аналогичная ситуация наблюдается после снятия верхнего слоя асфальта.

- Указанные недостатки явились причинами 84 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, связанных с наездом на препятствие, - отмечают в полиции. - В таких автомобильных авариях пострадавших не зарегистрировано.

Напомним, во вторник, 10 сентября, должны стать известны итоги аукциона, на котором будет выбран новые подрядчик, который должен доделать дороги в нашем городе до конца сентября. Липецкая компания, работавшая в Калуге с апреля, покинула объекты, заявив, что калужские власти не оплатили выполненные работы.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: авто дороги
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