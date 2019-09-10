Парковку на Плеханова уменьшили ради тротуара

На улице Плеханова в Калуге в районе перекрестка с улицей Дзержинского уменьшили парковку у магазина.

В рамках ведущегося ремонта дороги рабочие выложили тротуарную дорожку там, где раньше парковали авто. Теперь пешеходам не придется маневрировать между машинами.

Напомним, ремонт улицы Плеханова пока не завершен. Во вторник, 10 сентября, должны стать известны итоги аукциона, на котором будет выбран новые подрядчик, который должен доделать дороги в нашем городе до конца сентября.

Раньше машины парковались так.

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