Меняется расписание автобуса №69

С 23 сентября по 8 декабря муниципальные автобусы № 69 «сквер Медицинских сестер - Дачи – кладбище Литвиново» (без предоставления права льготного проезда) будут работать только по выходным и праздничным дням. Во вторник об этом сообщает городская управа Калуги.

От сквера Медицинских сестер автобусы будут отправляться в 7:00, 8:00, 8:30, 9:30, 10:00, 11:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:15, 16:00.

от кладбища в Литвиново: в 7:45, 8:45, 9:15, 10:15, 10:45, 11:45, 12:15, 13:15, 14:45, 16:00 и 16:45.

Льготные автобусы №69 продолжат ездить каждый день по следующему расписанию: