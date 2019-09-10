Меняется расписание автобуса №69

С 23 сентября по 8 декабря муниципальные автобусы № 69 «сквер Медицинских сестер - Дачи – кладбище Литвиново» (без предоставления права льготного проезда) будут работать только по выходным и праздничным дням. Во вторник об этом сообщает городская управа Калуги.
Льготные автобусы №69 продолжат ездить каждый день по следующему расписанию:
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